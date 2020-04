Unict e Protezione Civile contro l’emergenza: prodotti 14mila litri di gel igienizzante

Sono stati prodotti più di 14.000 litri di gel igienizzante nell'arco dell'ultimo mese dall'Università di Catania grazie ad un protocollo d'intesa sottoscritto tra il DRPC Sicilia e il rettore Francesco Priolo.

L’iniziativa, nata dall’intuizione del Prof. Roberto Purrello, direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e del Prof. Rosario Pignatello, direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei relativi staff, impegna il Dipartimento di Protezione Civile della Sicilia nell’acquisto delle materie prime e l’Università nella fase di produzione.

La soluzione disinfettante, che è realizzata in house nei laboratori dell’Ateneo nel rispetto delle linee guida dettate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, viene distribuita alle forze dell’ordine, alle prefetture e alle questure, ai vigili del fuoco, alla Croce Rossa, alle case circondariali, alle Ferrovie dello Stato e a circa cinquanta comuni della Sicilia.

“Il Coronavirus ha lanciato a tutti noi una sfida – dice il prof. Roberto Purrello – e ci ha costretto a rivedere le modalità operative e le relazioni. Siamo chiamati a collaborare tutti insieme, con senso di responsabilità, nel superiore interesse della collettività. Come uomo delle istituzioni ho sentito il dovere morale di fare la mia parte impegnando know how, operatori e strutture nella produzione di un gel igienizzante che è riuscito a far fronte ad una carenza di mercato che metteva a rischio l’incolumità di tanti. Certamente – precisa Roberto Purrello – sarebbe rimasto un buon proposito se la protezione civile regionale non fosse intervenuta approntando le risorse necessarie a garantire l’acquisto della materia prima”.

“Siamo davanti ad uno scenario nuovo – precisa Calogero Foti, Capo del DRPC Sicilia – in cui stanno velocemente cambiando le dinamiche di relazione tra soggetti e tra istituzioni e che ci sta insegnando coma la forza di una società sia nella interrelazione sistematica. Si vince tutti insieme o tutti insieme si perde. Siamo tutti chiamati – continua Foti – a fare la nostra parte senza riserve; sotto questo aspetto, la collaborazione dell’Università di Catania è stata una risposta pronta, generosa e matura”.

La collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti: Università, Agenzia delle dogane, consegnatari del DRPC Sicilia non può sottacere il ruolo attivo svolto dal settore produttivo privato che ha agevolato la preparazione del gel igienizzante sia fornendo i componenti principali in un periodo di difficile reperibilità (alcol etilico dalla Distillerie Russo e glicerina ed acqua ossigenata dalla Sicania Chimica) sia accelerando tutte le procedure amministrative e logistiche.

La produzione – che si è svolta all’interno delle strutture didattiche di laboratorio dei due Dipartimenti – ha potuto contare su un pool costituito da Santi Gatti, Valentina Greco, Nino Gualtieri, Calogero Nicodemo e Giusy Trovato per il Dipartimento di Scienze Chimiche e dai professori Giuseppe Romeo e Emanuele Amata e da Rosario Arena, Grazia Maria D’Antona, Daniela Padovani e Piero Rapisarda per Scienze del Farmaco