I carabinieri di Catania regalano tablet a studenti in difficoltà

Le forze dell'ordine catanesi hanno consegnato dei dispositivi elettronici, per la didattica a distanza, agli alunni della scuola primaria E. De Amicis.

I carabinieri di piazza Verga hanno distribuito 12 tablet agli alunni della scuola primaria “Edmondo de Amicis” per consentire a tutti gli studenti di partecipare alle attività didattiche a distanza. Il gesto di solidarietà delle forze armate catanesi si inserisce nella condizione generale di povertà in cui molte famiglie si sono ritrovate a causa dell’emergenza pandemica.

Infatti, a causa dei divieti imposti nello svolgimenti di alcuni lavori per cui è impossibile la modalità smartworking, molte famiglie catanesi si sono trovate in difficoltà economiche non indifferenti, in queste settimane. Tutto ciò, se non consentiva loro neanche di andare a fare la spesa, rendeva proprio impossibile l’acquisto di dispositivi elettronici per la didattica a distanza dei figli.

Ciò contribuiva a mettere in totale isolamento didattico molti bambini che, abituati a svolgere attività in classe sotto la guida delle insegnanti, non riuscivano a organizzare lo studio autonomamente a casa. Perciò, ancora una volta, le forze armate catanesi intervengono a sostegno dei cittadini, per supportare una modalità di apprendimento che, molto probabilmente, sarà l’unica possibile ancora per alcuni mesi.