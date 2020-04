Crisi sanitaria in Sicilia: arrivato nuovo carico di materiale medico

Arriva in Sicilia un nuovo carico di materiale medico da distribuire a tutta la Sicilia per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso. Ad annunciarlo è l'assessore Razza.

“Atterrato! Il secondo volo con i DPI per le nostre strutture acquistati autonomamente dalla Regione. Grazie a UPMC! Un altro impegno mantenuto”. A scriverlo sulla sua pagina Facebook è l’assessore alla salute Ruggero Razza, che annuncia l’arrivo di un altro carico di materiale medico per tutta la Sicilia, dopo quello delle scorse settimane.

La Regione Siciliana continua a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso. Dopo la nuova ordinanza firmata dal governatore Nello Musumeci, la Sicilia si prepara a una graduale ripresa con alcune novità che, pur rispettando le direttive del governo nazionale, provano a far rialzare il territorio. Le principali novità riguardano chiusure aziendali e consegne a domicilio, manutenzione degli stabilimenti balneari e attività sportive individuali.

Nel frattempo, i dati continuano a essere clementi. Se l’emergenza sanitaria è ben lontana dal concludersi, è anche vero che la curva dei contagi continua ormai da qualche giorno a rimanere stabile. Lo confermano gli ultimi dati in merito che evidenziano un freno relativamente a nuovi positivi e nuovi decessi.