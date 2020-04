Coronavirus in Sicilia, i dati di oggi: ancora contagi, ma la curva è stabile

L'andamento del coronavirus in Sicilia aggiornato a domenica 19 aprile: continuano i contagi, ma l'andamento della curva resta stabile. Tutte le informazioni.

L’emergenza sanitaria continua a preoccupare su tutto il territorio nazionale. Tra chi vuole ripartire e chi pensa che ancora sia troppo presto, resta poca chiarezza su quanto accadrà nelle prossime settimana. I contagi, tuttavia, continuano in maniera costante su tutta la Penisola.

In Sicilia la situazione sembra stabile. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi (domenica 19 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 49.772 (+2.057 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.717 (+45), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.202 persone (+31), 315 sono guarite (+10) e 200 decedute (+4).