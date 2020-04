Meteo Sicilia, frena la primavera e torna il maltempo: in arrivo forti venti

Meteo Sicilia: tentenna la primavera e lascia spazio a un vortice ciclonico che porterà il maltempo per gran parte della settimana. Ecco le previsioni.

Meteo Sicilia: la primavera sembra avere ormai invaso la nostra Isola, ma forse è ancora troppo presto per mettere via i capi d’abbigliamento invernali. Stando a quanto riportato su 3bMeteo, il campo di alta pressione di matrice subtropicale presente sul mediterraneo sta per lasciare tutta la nostra Penisola. Al suo posto, arriverà un vortice ciclonico che porterà forti venti, piogge e temporali.

Meteo Sicilia: le previsioni della prossima settimana

A essere coinvolto da questo nuovo vortice ciclonico sarebbe sopratutto il Sud Italia. I primi cambiamenti, con un significativo abbassamento delle temperature, si attendono a partire dalla mattinata di domani, lunedì 20 aprile. Il maltempo, tuttavia, interesserà maggiormente la nostra Isola da metà settimana. Al momento, non è stato emesso nessun avviso di allerta da parte della Protezione Civile, tuttavia non si esclude che possa arrivare nei prossimi giorni. Sarà, in particolare, l’entroterra siciliano a essere maggiormente interessato dal maltempo e dalle piogge. Su gran parte della regione si attendono forti venti, soprattutto sulla parte orientale.

Meteo Sicilia: le previsioni a Catania

Anche Catania, e tutte le zone limitrofe, saranno interessate dal maltempo che, dai prossimi giorni, colpirà tutta la zona del Sud Italia. Dalla giornata di domani, lunedì 20 aprile, sono previste nuvole sparse e un abbassamento delle temperature. Lo stesso si prevede per la giornata di martedì, quando si registrerà un ulteriore abbassamento. Da mercoledì 22 aprile, invece, si prevede l’arrivo di piogge insistenti che continueranno fino alla giornata di venerdì con temperature che si aggireranno tra i 13 e i 20 gradi. Il sole dovrebbe tornare a partire dalla giornata di sabato, lasciando spazio a un fine settimana prevalentemente soleggiato.