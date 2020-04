Decreto Aprile, IVA al 4% su mascherine e slittamento IMU: le manovre allo studio

Sono in corso le riunioni del Governo per stabilire le prossime misure di sostegno economico alle famiglie e alla imprese. A breve il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri incontrerà i sindacati e i rappresentanti degli enti territoriali.

Sono diverse le novità economiche in arrivo, grazie al decreto di aprile che il Governo sta preparando prima di presentarlo alla Camera il prossimo 24 aprile. L’obiettivo principale è l’aumento della liquidità per imprese e famiglie. Tra le proposte in campo, slitterebbe l’acconto IMU 2020, mentre le tasse introdotte dall’ultima Legge di Bilancio entrerebbero in vigore dal 2021 (Sugar tax e plastic tax).

Inoltre, sarebbe prevista l’estensione del bonus affitti agli immobili a uso non abitativo, pensata per sostenere le tante attività che hanno dovuto chiudere a causa delle misure di contenimento del contagio. Il credito d’imposta, attualmente fisso al 60% del canone di locazione del mese e oggi dedicato solo a botteghe e negozi, dovrebbe essere ampliato anche ad alberghi, capannoni e studi professionali.

Il Governo sta studiando anche un bonus per colf e badanti, categoria “dimenticata” dal decreto Cura Italia. Si sta arrivando anche ad una riduzione al 4% per quanto riguarda l’IVA su mascherine e tutti i dispositivi di protezione individuale, divenuti ormai indispensabili e quindi beni di prima necessità. Infine, l’Esecutivo sta pensando ad un modo per rendere più vasta la compensazione dei crediti d’imposta, aumento il limite delle compensazioni orizzontali almeno a un milione di euro, a fronte dei 700.000 euro attuali.