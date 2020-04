Coronavirus in Sicilia, si stabilizza la curva: i dati di oggi

L'andamento del coronavirus in Sicilia così come comunicato dalla Regione: prosegue l'andamento stabile della curva dei contagi, indice dell'efficacia delle misure precauzionali prese.

I casi di coronavirus in Sicilia, così come comunicati dalla Regione all’Unità di crisi nazionale. Come dimostrano ormai i dati, da diversi giorni la curva dei contagi in Sicilia sembra essersi stabilizzata. A tal proposito, il governatore della Regione Nello Musumeci ha dichiarato nella serata di ieri che è prevista una nuova ordinanza regionale, attraverso la quale si potrebbero ridurre ulteriormente le misure restrittive. Tuttavia, non si tratterà di un “liberi tutti”.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 18 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 47.715 (+2.543 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.672 (+47), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.171 persone (+32), 305 sono guarite (+9) e 196 decedute (+6).

Degli attuali 2.171 positivi, 568 pazienti (+1) sono ricoverati – di cui 42 in terapia intensiva (-4) – mentre 1.603 (+31) sono in isolamento domiciliare.

Questi i dati relativi a oggi. Per un quadro più ampio sull’andamento dei contagi in Sicilia, inoltre, si rimanda alle infografiche realizzate dalla redazione di LiveUnict e aggiornate quotidianamente, sia a livello provinciale che regionale.