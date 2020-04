Stasera in tv: “Animali Fantastici e dove trovarli” e “Il Ciclone”

Riprendono le attività dopo le festività pasquali, un po' differenti da quelle di ogni anno. Come risollevare il proprio morale, se non godendosi in comodità uno di questi film?

Il giustiziere della notte [Rai 4, ore 21.19]: Bruce Willis è il protagonista di questo action-thriller, impersonando un architetto al quale dei malviventi uccidono la moglie e violentano la figlia. Desideroso di vendetta, prenderà l’abitudine a farsi giustizia da solo verso tutti i malintenzionati che incontra, scatenando così le attenzioni della polizia, che comincia a cercarlo per porre fine a questo violento sovvertimento dei ruoli;

Animali Fantastici e dove trovarli [Canale 5, ore 21.21]: New York, 1926. Newt Scamander, magizoologo inglese, sbarca nella Grande Mela con una valigia piena di animali magici. L’incontro incidentale col babbano Jakob Kovalski farà sì che vengano liberati in lungo e in largo per la grande città, che già da sola affronta una grande minaccia: quella di una creatura che porta il caos ovunque si sposti;

Il Ciclone [Italia 1, ore 21.20]: Leonardo Pieraccioni interpreta Levante, un giovane che abita nelle campagne toscane, la cui vita viene sconvolta, così come quella delle persone che lo circondano, dall’arrivo di un pullman pieno di ballerine di flamenco spagnole. L’incontro porterà a situazioni comiche, man mano che i protagonisti vanno innamorandosi;

Next [Mediaset, ore 21.04]: Nicolas Cage interpreta un uomo in grado di prevedere il futuro. Inseguito dal governo per essere “studiato”, scappa a Las Vegas, dove vive lavorando come mago. Questo finché il suo talento non servirà a sventare un terribile attacco terroristico.