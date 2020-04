Emergenza sanitaria, Villani: “Si lavora al vaccino in tempi record”

Si comincia a parlare sempre più spesso del vaccino per sconfiggere il Covid. Il professore Alberto Villani ha dichiarato che si sta lavorando in tempi record per realizzarlo.

La conferenza stampa della Protezione Civile di sabato 11 aprile si conclude con una buona notizia in merito al vaccino per superare l’emergenza Covid-19. Il professore Alberto Villani, Presidente della Società Italiana di Pediatria, ha rassicurato che “il vaccino sta percorrendo un percorso a tempi di record”.

Il vaccino, infatti, sarebbe necessario per dichiarare conclusa l’emergenza e per tornare alla normalità. In proposito, il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha dichiarato: “Metteremo definitivamente alle spalle questa drammatica emergenza solo quando verrà scoperto un vaccino efficiente ed efficace. Fino ad allora abbiamo un solo antidoto: noi stessi, i nostri comportamenti”.