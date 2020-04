Avere un cane può proteggerci dal Covid-19: lo conferma una ricerca

Secondo uno studio italiano, avere un cane potrebbe farci da "scudo" contro il Covid-19. L'ipotesi, ancora da confermare, potrebbe aprire la strada a nuove sperimentazioni.

I cani potrebbero farci da scudo contro il Coronavirus. A confermarlo è uno studio tutto italiano condotto dall’Università Cattolica di Roma, in collaborazione con l’Università Magna Graecia di Catanzaro e l’Università di Milano. Dalla ricerca è emersa infatti una grande somiglianza nella struttura della proteina spike del coronavirus umano con quella del cane e del bue, suggerendo l’ipotesi (tutta da dimostrare però) che l’esposizione a questi animali domestici possa dotarci di difese immunitarie ‘naturali’ , in grado di attenuare i sintomi di un’eventuale infezione da Covid-19.

Questa ipotesi di lavoro preliminare potrebbe portare in futuro a nuovi trattamenti e vaccini, ma anche a nuovi approcci diagnostici. Lo studio di bioinformatica, pubblicato online su ‘Microbes and Infection’, ha realizzato un confronto tra identikit molecolari di coronavirus infettanti specie animali diverse della sequenza aminoacidica della proteina Spike del Sars CoV-2, usata dal virus per penetrare nelle cellule, confrontandola con quella di altri coronavirus ‘imparentati’ da un punto di vista tassonomico e dotati di un tropismo per altre specie animali.

