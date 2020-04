Covid-19 in Italia: gli ultimi numeri sui contagi

Ecco gli ultimi aggiornamenti sui contagi da Covid-19 in Italia a oggi 7 aprile.

Come ogni giorno, sono stati aggiornati i dati della Protezione Civile sulla situazione del contagio da Coronavirus in Italia; ecco come si sta evolvendo la situazione.

L’Italia registra 135.586 casi totali (+3.039 rispetto a ieri); tra questi 3.792 sono in terapia intensiva. Il numero di morti totali è di 17.127 (+604 rispetto a ieri), Il numero di guariti ammonta a 24.392 (+1.555 rispetto a ieri). I casi attualmente attivi nella nazione sono perciò 94.067.

Il totale dei positivi è calcolato su 755.445 tamponi effettuati dall’inizio della pandemia.

Si nota un leggero calo sia nel numero di nuovi contagiati che di morti: ieri si contavano infatti 3.599 positivi in più e 636 morti.