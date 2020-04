Coronavirus, buone notizie dal Cannizzaro: altri 4 dimessi

Al Cannizzaro di Catania altri 4 pazienti sono stati dimessi dall'ospedale e 2 estubati nelle ultime 24 ore.

Altri quattro pazienti Covid-19 oggi hanno lasciato l’Ospedale Cannizzaro di Catania. Più in particolare, tre persone ricoverate in Malattie Infettive, clinicamente stabilizzate e negative al primo tampone, sono state trasferite dallo speciale mezzo della Croce Rossa Italiana all’Hotel Ibis Styles di Acireale convenzionato con l’Asp, in attesa di effettuare un secondo tampone che ne possa attestare la guarigione. Un’altra paziente è stata dimessa e, essendo nelle condizioni di potere osservare l’isolamento domiciliare, ha fatto rientro a casa.

Inoltre, nelle ultime 24 ore altri due pazienti, dopo essere stati estubati, sono stati dimessi dall’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, dove erano stati ricoverati con insufficienza respiratoria, per completare la convalescenza in Malattie Infettive. Sono, quindi, saliti a quattro i pazienti che, grazie all’assistenza degli anestesisti rianimatori, hanno potuto lasciare l’area delle Terapie Intensive.

“La dimissione di pazienti dalla Rianimazione in reparti a minore intensità di cura e da questi a domicilio o nella struttura individuata dall’Asp è motivo di speranza – afferma il direttore generale dell’Azienda Cannizzaro, dott. Salvatore Giuffrida – e per questo un ringraziamento va a tutto il personale medico, paramedico, ausiliario, tecnico, amministrativo, che in questa emergenza si sta impegnando senza risparmio di forze“.