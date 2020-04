Coronavirus a Catania: iniziano i trasferimenti in hotel dei pazienti stabilizzati

L'Azienda Ospedaliera Cannizzaro, supportata dalla Croce Rossa, ha autorizzato ieri il trasferimento di due pazienti affetti da Covid 19 presso un hotel dell'acese. Virtuosa integrazione tra ospedale e territorio.

L’Azienda Ospedaliera Cannizzaro ha trasferito i primi due pazienti nell’albergo individuato dall’Asp di Catania per l’isolamento dei soggetti affetti da Covid-19. Si tratta di un uomo e una donna ricoverati in Malattie Infettive, stabilizzati clinicamente e ormai asintomatici, in attesa di essere sottoposti a tampone rino-faringeo.

Il trasporto all’Hotel “Ibis Styles” di Acireale è stato effettuato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di Catania – al quale l’Azienda Cannizzaro sulla base di uno specifico accordo ha affidato i trasferimenti esterni e interni. L’accordo prevede l’impiego di mezzi con idonea dotazione e in particolare di un’ unità attrezzata per l’alto biocontenimento, che il comitato provinciale di Catania della CRI utilizza nelle attività di sanità pubblica autorizzate dal Ministero della Salute.

“La dimissione di pazienti le cui condizioni non richiedono assistenza ospedaliera – spiega il dott. Salvatore Giuffrida, Direttore Generale dell’Azienda Cannizzaro – permette di liberare posti letto da dedicare ad altri malati che necessitano di ospedalizzazione, in un’ottica di virtuosa integrazione fra ospedale e territorio.”