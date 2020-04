Covid-19, il numero dei contagi in Sicilia: i dati aggiornati al 3 aprile

L'andamento dei contagi secondo i dati ufficiali di oggi: ecco l'aggiornamento con tutti i numeri diffusi dalla Regione Sicilia.

Arrivano aggiornamenti ufficiali sull’andamento dell’emergenza Covid-19 in Sicilia: la Regione Sicilia ha appena comunicato il numero di tamponi effettuati, tra i quali i risultati positivi.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (venerdì 3 aprile), in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 18.686. Di questi sono risultati positivi 1.859 (+68 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.664 persone (+58). Sono ricoverati 608 pazienti (+32 rispetto a ieri), di cui 73 in terapia intensiva (0), mentre 1.056 (+26) sono in isolamento domiciliare, 94 guariti (+2) e 101 deceduti (+8).

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Coronavirus in Sicilia: i dati di ieri

Fino a ieri, giovedì 2 aprile, erano stati effettuati 17.833 tamponi. Erano risultati positivi 1.791 (+73 rispetto a ieri), mentre risultavano contagiate 1.606 persone (+62). Erano ricoverati in 576 pazienti (+8 rispetto al giorno precedente), di cui 73 in terapia intensiva (+1), mentre 1.030 (+54) si trovavano in isolamento domiciliare, 92 guariti (+6) e 93 deceduti (+5).