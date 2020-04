Giornata Mondiale dell’autismo: i cartoni animati dedicati al tema

Numerose le iniziative televisive per la Giornata Mondiale dell'autismo: anche cartoni animati da vedere.

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale dell’autismo. In questa speciale giornata dedicata alla sensibilizzazione globale nei confronti delle persone con questo disturbo, il mondo della televisione mette in atto numerose iniziative di intrattenimento a tema.

Numerose le proposte di cortometraggi, cartoni animati e racconti attraverso i quali avvicinarsi a questa realtà poco frequentata e non sempre compresa.

Rai Yoyo mette in onda, tutti i giorni alle 16.50, “Lampadino e Caramella“, lungimirante e rivoluzionario cartone animato realizzato appositamente per bambini soggetti a deficit sensoriali.

Disponibile su Disney + il cortometraggio “Float” di Disney Pixar, che racconta in modo poetico il concetto di “diversità” attraverso la storia di un bambino “volante”.

Anche Sky Arte e Now Tv partecipano alla Giornata Mondiale dell’Autismo proponendo questa sera alle 21.15 il cartone animato dal titolo “Tommy e l’asta dei Cervelli Ribelli“, racconto di un viaggio padre-figlio per rintracciare oggetti e opere per un’asta benefica, i cui ricavati saranno in parte destinati alla realizzazione di un atelier artistico per persone autistiche.