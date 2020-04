Coronavirus in Italia, aumentano di nuovo i decessi: il bollettino odierno

Continuano gli aggiornamenti quotidiani della Protezione Civile sui casi di Coronavirus in Italia; ecco i dati aggiornati a oggi, 2 aprile 2020.

Il totale dei casi positivi sale a 83.049, 2.477 positivi in più; tra questi, 4.053 sono in terapia intensiva; 28.540 ricoverati con sintomi; 50.456, il 61% del totale, sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.

Diminuisce ancora la percentuale di nuovi casi ospedalizzati. Sommando il numero di guariti e di decessi, quindi, si ottiene il totale dei nuovi casi odierni, pari a 4.782.

Oggi si registrano 760 nuovi deceduti, per un totale di 13.915.

il totale dei guariti sale a 18.278, 1.431 in più rispetto a ieri.

