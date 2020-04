Covid-19 in Italia, 1.118 guariti e 727 decessi: i dati della Protezione Civile

Coronavirus in Italia: questi i dati diffusi oggi, mercoledì 1 aprile, dalla Protezione Civile nel corso della conferenza stampa delle 18.

La Protezione Civile prosegue anche oggi con la conferenza stampa delle 18 in cui vengono comunicati i casi di Coronavirus positivi in Italia. Nel bollettino di ieri il numero di contagi è apparso in diminuzione rispetto al trend della settimana scorsa, ma comunque più alto rispetto a due giorni fa, quando si era registrato un considerevole decremento dei nuovi positivi. Complessivamente, comunque, il dato fa sperare, ma, come ha dichiarato di recente lo stesso Angelo Borrelli, il rischio è ancora alto e nessuno deve abbassare la guardai.

Il totale di casi di Coronavirus in Italia alla data di oggi è di 80.572, con un incremento di 2.937 casi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Dei pazienti affetti da Coronavirus, 4.035 si trovano in terapia intensiva, 28.403, invece, sono ricoverati in ospedale. Il resto, pari a 48.134 persone, vale a dire il 60% dei casi totali, si trovano in isolamento domiciliare.

Il totale dei deceduti, invece, è di 727, per un totale di 13.155. Aumentano ancora i guariti, pari in totale a 16.847 persone, di cui 1.118 nella giornata di oggi. Sommando il numero di guariti e di decessi, quindi, si ottiene il totale dei nuovi casi odierni, pari a 4.782. Nelle ultime 24 ore, infine, sono stati eseguiti 34.455 tamponi.

Coronavirus in Italia: il confronto con ieri

Questi i dati relativi a ieri, martedì 31 marzo, sull’andamento del Coronavirus in Italia. Nella giornata di ieri il numero dei guariti è stato di 1.109, per un totale di 15.729 pazienti che hanno superato la malattia. I decessi registrati, tuttavia, sono stati ancora piuttosto alti, con un dato registrato di 837 morti.

Il totale dei casi attualmente positivi di ieri è di 77.635 e l’incremento è di 4.053 nuovi positivi in più. Sono 4.023 i pazienti in terapia intensiva, 28.192 ricoverati con sintomi, mentre il 59% del totale è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. L’incidenza attuale è di 1750 casi su 1 milione di popolazione e 206 morti su 1 milione.