Covid-19, a Catania un polo come lo Spallanzani: dov’è finito? [VIDEO]

In un servizio di "Report" su Rai 3 si parla della mancata costruzione di un polo d'eccellenza contro le malattie infettive a Catania.

L’emergenza Coronavirus ha riportato sulla bocca dell’opinione pubblica la querelle sull’insufficienza degli ospedali siciliani a contrastare malattie infettive di tale portata. Eppure, così come si può vedere nel servizio di “Report” su Rai 3, a Catania sarebbe dovuto sorgere un polo d’eccellenza in materia, al pari dello Spallanzani di Roma e del Sacco di Milano. La puntata, andata in onda in data 30 marzo e intitolata emblematicamente “Paziente zero“, è uno speciale dedicato al Covid-19. Oltre al caso di Catania, all’interno dell’episodio si parla anche di un’altra struttura siciliana: l’ospedale Partinico di Palermo.

Di seguito, il link dello speciale di “Report”, disponibile gratuitamente su Rai Play.