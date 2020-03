Catania ai tempi del Coronavirus: le immagini dall’elicottero [VIDEO]

Come tutte le altre città d'Italia, anche Catania è in questi giorni deserta. Ecco il video delle forze dell'ordine che mostra l'aspetto della città dall'alto.

Una Catania deserta e più suggestiva che mai: è questa l’immagine che ci restituiscono alcuni filmati girati in elicottero delle forze dell’ordine. A seguito delle restrizioni ministeriali per contenere la diffusione del Coronavirus, le strade della città si sono svuotate ed ecco come appaiono dall’alto n queste ultime ore.

Queste immagini, oltre a restituirci la bellezza silenziosa di una città in difficoltà come tutte le città italiane in questo momento storico, ci mostrano anche il rispetto della maggior parte dei cittadini per le misure anti-contagio imposte dalle autorità.