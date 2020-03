Stasera in TV: “Invictus” e “Le regole del caos”

La nostra rassegna quotidiana sui migliori film e programmi che potrete trovare stasera in TV, venerdì 27 marzo.

Invictus – l’invincibile [Iris, ore 21.10]: le dolorose tappe del cammino che ha portato Nelson Mandela alla presidenza del Sud Africa spingendolo a collaborare col capitano della squadra nazionale di rugby, Francois Pienaar, per tenere unito il paese dopo l’apartheid.

Le regole del caos [La5, ore 21.10]: anno 1682. Sabine De Barra, donna volitiva e talentuosa, lavora come paesaggista nei giardini e nelle campagne francesi. Finché un giorno riceve un invito inaspettato: Sabine è in lizza per l’assegnazione di un incarico alla corte di Luigi XIV. Se, al primo incontro, l’artista della corte del Re Sole André Le Notre appare disturbato e indispettito dall’occhio attento di Sabine e dalla sua lungimirante natura, alla fine sceglie proprio lei per realizzare uno dei giardini principali del nuovo Palazzo di Versailles.

Sex and the city [RaiMovie, ore 21.10]: incredibile ma vero, Carrie e Mr. Big fanno coppia fissa e si avviano verso il gran rito del matrimonio. Charlotte e il marito Harry hanno felicemente adottato in Cina la piccola Lily, Miranda si barcamena come al solito tra il lavoro di avvocatessa rampante, il buon Steve e il piccolo Brady, e Samantha, che si è trasferita a Malibu con il giovane Smith per fargli da manager, vince se stessa raggiungendo i cinque anni di monogamia assoluta. Questo lo status quo iniziale, destinato ad esser analizzato, vivisezionato e sovvertito nel corso di 145 minuti di risatine, lacrime e margaritas.

After the sunset [Rai 3, ore 21.20]: Max Burdett e Lola Cirillo, ladri professionisti, dopo un ultimo colpo milionario si rifugiano alle Bahamas per godersi i frutti dei loro furti. Ma l’agente federale Stan Lloyd, che li bracca da otto anni, scopre che i due stanno architettando un nuovo e strabiliante colpo.

Grosse bugie [Cielo, ore 21.20]: un gruppo di adolescenti si appresta a vivere l’estate più significativa della propria vita. Segreti, sesso, caos. A proprie spese, i ragazzi comprenderanno che ogni azione ha una conseguenza e che anche le piccole bugie possono diventare gigantesche.