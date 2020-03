Stasera in TV: in onda “Quo vado” e “Hunger Games”

La quarantena che ci costringe a stare a casa ci dà più tempo per guardare un bel film. In queste sere fredde, in cui l'inverno ci saluta con un ultimo colpo di coda, ecco la selezione dei migliori titoli da guardare stasera in TV, giovedì 26 marzo.

Quo vado [Canale 5, 21:21]: Checco è un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi genitori evitando così una costosa indipendenza e ci è riuscito, voleva essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilità di un matrimonio con relativi figli e ce l’ha fatta, ma soprattutto, sognava da sempre un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere il massimo: un posto fisso nell’ufficio provinciale caccia e pesca. Con questa meravigliosa leggerezza Checco affronta una vita che fa invidia a tutti. Un giorno però tutto cambia. Il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Convocato al ministero dalla spietata dirigente Sironi, Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o essere trasferito lontano da casa. Per Checco il posto fisso è sacro e pur di mantenerlo accetta il trasferimento. Per metterlo nelle condizioni di dimettersi, la dottoressa Sironi lo fa girovagare in diverse località italiane a ricoprire i ruoli più improbabili e pericolosi ma Checco resiste eroicamente a tutto. La Sironi esausta rincara la dose e lo trasferisce al Polo Nord, in una base scientifica italiana col compito di difendere i ricercatori dall’attacco degli orsi polari. Proprio quando è sul punto di abbandonare il suo amato posto fisso, Checco conosce Valeria, una ricercatrice che studia gli animali in via d’estinzione e s’innamora perdutamente di lei. Inizia così un’avventura fantastica nella quale Checco scoprirà un nuovo mondo, aprendo la sua piccola esistenza a orizzonti lontanissimi.

Next [Italia 1, 21:26]: Cris Johnson ha la facoltà di prevedere il futuro prossimo, e per questo è perseguitato dal governo che vuole carpire il funzionamento di questa sua capacità. Per sfuggirgli, Cris assume l’identità di Frank Cadillac, e si trasferisce a Las Vegas dove lavora come mago. Ma le sua abilità sono necessarie per sventare un piano terroristico…

Veloce come il vento [Rai Movie, 21:10]: la passione per i motori scorre da sempre nelle vene di Giulia De Martino. Viene da una famiglia che da generazioni sforna campioni di corse automobilistiche. Anche lei è un pilota, un talento eccezionale che a soli diciassette anni partecipa al Campionato GT, sotto la guida del padre Mario. Ma un giorno tutto cambia e Giulia si trova a dover affrontare da sola la pista e la vita. A complicare la situazione il ritorno inaspettato del fratello Loris, ex pilota ormai totalmente inaffidabile, ma dotato di uno straordinario sesto senso per la guida. Saranno obbligati a lavorare insieme, in un susseguirsi di adrenalina ed emozioni che gli farà scoprire quanto sia difficile e importante provare ad essere una famiglia.

Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte I [Italia 2, 21:20]: i 75esimi Hunger Games sono terminati: la resistenza è riuscita a prelevare Katniss e alcuni concorrenti portandoli al distretto 13, ma Peeta non è tra questi. Suo malgrado Katniss è diventata il simbolo della ribellione, e la sua immagine viene usata per convincere tutti gli altri distretti a ribellarsi e unirsi nella guerra contro la capitale. Ma anche Snow sta sfruttando l’influenza di Peeta come volto del potere.

Indovina chi [Canale 9, 21:35]: commedia sulla falsariga di Indovina chi viene a cena con Spencer Tracy. Una ragazza afro-americana presenta il ragazzo alla famiglia dimenticandosi di avvertire che lui è bianco. Una serie di esilaranti inconvenienti peggioreranno ancora di più la situazione del povero ragazzo.