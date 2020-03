Coronavirus, Alberto Angela: “State salvando vite, Italia faro d’Europa” [VIDEO]

Prima della replica di "Meraviglie – Stanotte a Venezia" il conduttore ha mandato un video messaggio per ringraziare gli italiani: "Quando tutto questo sarà finito vi chiedo di non dimenticare chi non c’è più".

“Mi sono chiesto come ha fatto questo piccolo Paese come l’Italia a essere un modello da seguire. Ci sono tante spiegazioni, ma credo ci sia anche qualcosa che deriva dal nostro patrimonio, frutto delle nostre generazioni passate. Si chiama cultura. Modo di parlare, di scrivere, di vestirsi, di mangiare, tutto questo è emerso in questo momento di emergenza – ha dichiarato Alberto Angela -. È come se tutte le generazioni passate siano emerse al nostro fianco, a combattere con noi. Abbiamo 3000 anni di storia. Penso che bisogna solo stringere i denti. E allora? Vi chiedo due cose. Non dimenticate tutte quelle persone che sono state coinvolte in questo sacrificio immenso e non scordiamoci chi non c’è più.

Quando partirete per fare dei viaggi, quando sarà tutto finito, premiate l’Italia. In questo modo, premierete anche il nostro patrimonio e tutte le generazioni passate che stanno lottando insieme a noi”, ha poi concluso.