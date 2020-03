CALCIO CATANIA – Coronavirus, Biagianti mette maglie all’asta per raccolta fondi

Marco Biagianti, capitano dei rossazzurri, ha annunciato l'inizio di un'iniziativa benefica, i cui ricavati andranno in sostegno degli ospedali catanesi investiti dall'emergenza sanitaria.

Marco Biagianti, centrocampista e capitano del Calcio Catania, ha annunciato che tramite la piattaforma di vendita online eBay, saranno messe all’asta diverse maglie, ottenute grazie agli scambi con avversari e compagni incontrati nel corso della carriera, durante la quale non sono mancate le presenze nel massimo Campionato italiano.

Il ricavato dalla vendita delle maglie sarà devoluto in beneficenza agli ospedali catanesi, impegnati nella dura battaglia contro il Coronavirus. Tra le maglie messe all’asta si segnalano quelle di: Davide Baiocco, Emiliano Viviano, Francesco Lodi, Manolo Gabbiadini, Franco Zuculini e Valon Behrami. Fino a questo momento, la più ricercata è quella di Baiocco, ex centrocampista rossazzurro.

“Ho deciso di donare alcune maglie che ho scambiato con giocatori ed amici miei – si legge dal profilo Instagram del numero 27 – negli anni di serie A. Non c’è momento migliore per fare piccoli gesti che possono far bene a qualcuno. Tra qualche giorno partiranno su eBay delle aste di beneficenza. 3 maglie saranno donate all’associazione onluslive. Il ricavato delle altre maglie lo donerò ad alcuni ospedali di Catania”.