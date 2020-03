Bandiera verde 2020: le 16 spiagge siciliane perfette per i più piccoli

I pediatri individuano 16 spiagge siciliane adatte ai più piccoli.

Sono ben 16 le spiagge siciliane che hanno ottenuto la “Bandiera verde” da parte dei pediatri. Il riconoscimento coinvolge 144 comuni italiani, a cui si aggiungono località spagnole e romene da quest’anno. La Sicilia è seconda solo alla Calabria, prima classificata con 18 spiagge.

A condurre l’indagine è un gruppo di pediatri, i quali si occupano di individuare – ed eventualmente premiare – le località marittime con caratteristiche adatte ai bambini. “Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi“, questi i principali requisiti elencati dal pediatra Italo Farnetani, ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta e ideatore del riconoscimento.

Ecco la lista delle spiagge siciliane dal bollino verde: Balestrate (Palermo), Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani), Casuzze-Punta secca-Caucana (Ragusa), Cefalù (Palermo), Giardini Naxos (Messina), Ispica-Santa Maria del Focallo (Ragusa), Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina), Marina di Ragusa, Marsala – Signorino (Trapani), Mondello (Palermo), Plaja (Catania), Porto Palo di Menfi (Agrigento), Pozzallo – Pietre Nere, Raganzino (Ragusa), San Vito Lo Capo (Trapani), Scoglitti (Ragusa), Vendicari (Siracusa).