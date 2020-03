UNICT – L’Università produce soluzione disinfettante per la Protezione civile

Prosegue la produzione del gel disinfettante da parte dei laboratori dell'Università di Catania per la Protezione civile, offrendo un supporto al personale sanitario durante l'emergenza Coronavirus.

L’Università di Catania produrrà gel alcolico disinfettante per conto del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana. Un contributo importante previsto dall’accordo di collaborazione finalizzato a contrastare l’emergenza Covid-19 sottoscritto oggi dal rettore Francesco Priolo dell’Università di Catania e dal dirigente del Dipartimento regionale di Protezione civile Calogero Foti.

I laboratori dell’ateneo di Catania – tramite il dipartimento di Scienze chimiche, con un team coordinato dal direttore Roberto Purrello, e il dipartimento di Scienze del Farmaco, con un team coordinato dal direttore Rosario Pignatello – produrranno fino a un massimo di mille litri al giorno di soluzione disinfettante secondo le linee guida dell’Oms con materie prime (etanolo 96%, glicerina, acqua ossigenata) fornite dalla Protezione civile.

“Questa convenzione – spiega il rettore Francesco Priolo – offre alla nostra comunità l’occasione per fare qualcosa di concreto per il nostro territorio, di dare un contributo che si unisce a quello che quotidianamente i nostri colleghi medici danno con il loro impegno in prima linea nella gestione dell’emergenza che stiamo vivendo”. La Protezione civile provvederà successivamente alla distribuzione sul territorio regionale, sulla base delle richieste pervenute. Il rapporto di collaborazione prevede inoltre la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo che potranno essere oggetto di tesi di laurea e tirocini formativi.

Già dallo scorso 13 marzo, i laboratori dell’Università di Catania stanno producendo soluzione disinfettante sia per le strutture universitarie, sia per enti pubblici, forze dell’ordine, centri di ricerca e organizzazioni di volontariato che ne hanno fatto richiesta.