Coronavirus, a Catania iniziativa anti-code: “Tutti attivino spesa a domicilio”

In una nota, inviata ai direttori delle catene di supermercati catanesi, il Comune esorta gli esercenti ad attivare il servizio a domicilio per la spesa, così da evitare code e assembramenti.

Il Sindaco Salvo Pogliese e l’Assessore alle attività produttive Ludovico Balsamo rivolgono un appello a tutti gli esercizi che operano nel settore alimentare e in particolare modo alle catene di distribuzione dei supermercati siti nel territorio comunale, affinché, nell’attuale emergenza del coronavirus, qualora non avessero ancora provveduto, a promuovere in forma organizzata il servizio di consegna della spesa a domicilio, nelle modalità più rapide possibili.

“L’iniziativa, se adottata in forma capillare – spiegano Pogliese e Balsamo – è utile sia per fare uscire da casa meno gente possibile, soprattutto gli anziani, ma anche per ridurre le file fuori dai supermercati e dinanzi alle rivendite di generi alimentari. A tal proposito si ringraziano quelle aziende, in qualche caso supportate dai volontari della protezione civile, che hanno già attivato il servizio di consegna della spesa a domicilio, esonerando dagli oneri di trasporto gli over 65 e ciò a dimostrazione di una grande sensibilità verso la fascia più debole e a rischio di contagio, quella che a noi sta più a cuore”.

Per eventuali informazioni sulle modalità e chiarimenti dell’attivazione del servizio di consegna della spesa a domicilio l’assessorato alle attività produttive retto da Ludovico Balsamo, ha attivato un linea telefonica dedicata 0957425536 e un indirizzo email: ufficio.consumatori@comune.catania.it

Nell’appello Pogliese e Balsamo, altresì, invitano le associazioni di categoria a sensibilizzare i propri iscritti ad attivare e pubblicizzare con ogni mezzo, tale forma di distribuzione dei prodotti a domicilio, al fine di diminuire la sosta di consistenti gruppi di persone davanti all’ingresso degli esercizi commerciali, limitando così il pericolo di contagio.