UNICT – Oggi la prima sessione di laurea online: si inizia con Ingegneria [VIDEO]

È tutto pronto al Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica - Unict per la prima seduta di #laureaadistanza. Si comincia con il corso di laurea magistrale in #IngegneriaInformatica. In questo video-selfie vediamo la professoressa Daniela Giordano, docente di Sistemi di elaborazione delle informazioni e presidente della commissione!#iorestoacasa #andràtuttobene #unict #DieeiUnict #didatticaadistanza #didatticaonline #Coronavirus #stopcoronavirus

Si è appena conclusa la prima cerimonia di laurea "a distanza" dell'Università di Catania, con sede al dipartimento di Ingegneria. Per l'occasione, la presidente della commissione ha pubblicato sui canali social dell'Ateneo un video dall'Aula Magna del D. I. E. I.

L’emergenza coronavirus ha reso necessaria la chiusura di moltissime attività, tra cui quelle didattiche con scuole ed Università che non si sono salvate ed hanno dovuto ricorrere alla didattica a distanza per non fermarsi.

Lo stop ha causato però l’interruzione pure degli esami e delle lauree e l’Ateneo catanese, come molti altri, ha attivato la procedura online per non bloccare la carriera degli studenti e continuare a svolgere la sua normale attività. Dopo l’inizio delle lezioni su Teams, oggi si svolgerà la prima laurea online.

La prima seduta di laurea a distanza si svolgerà presso il dipartimento di Ingegneria, col corso di laurea magistrale in Ingegneria Informatica che darà il via alle nuove procedure di laurea, in attesa di poter riaprire le porte dei dipartimenti e di poter festeggiare con parenti, colleghi e amici. Per tale occasione, la professoressa Daniela Giordano, docente Sistemi di elaborazione delle informazioni e presidente della commissione, ha registrato un messaggio pubblicato sui canali social dell’Università di Catania.

La prima studentessa laureata online con Unict, Viviana Barone, ha conseguito “a distanza” il titolo magistrale in Ingegneria Informatica con la tesi dal titolo “Realizzazione di un’applicazione mobile cross-platform mediante framework ionic per la segnalazione e il monitoraggio degli #incendi nel Parco del Pollino”. Relatrice è stata la professoressa Daniela Giordano, presidente della commissione di laurea odierna.