Stasera in TV: Assassinio sull’Orient Express e X-Men II

I consigli della redazione di LiveUnict su cosa potrete trovare stasera in TV, sconfiggendo la noia causata dalla quarantena.

Assassinio sull’Orient Express [Rai 1, ore 21.30]: quello che è iniziato come un viaggio di lusso in treno attraverso l’Europa diventa improvvisamente uno dei più eleganti, ricchi di tensione ed emozionanti misteri mai narrati. Dal famoso romanzo dell’autrice di best-seller Agatha Christie, “Assassinio sull’Orient Express” racconta la storia di tredici estranei bloccati su un treno, dove ciascuno di loro è un sospettato. Un uomo dovrà combattere contro il tempo per risolvere l’enigma prima che l’assassino colpisca ancora.

X-Men II [Rai 2, ore 21.20]: Magneto (Ian Mckellen) è relegato nella prigione di plastica, ma le minacce per la sicurezza degli X-Men non sono finite. Un mutante sembra macchiarsi di un crimine gravissimo, l’attentato alla vita del presidente degli Stati Uniti. Quell’uomo è Kurt Wagner (Alan Cumming), alias Nightcrawler. L’attentato scatena una campagna persecutoria nei confronti degli X-Men e il generale Striker viene incaricato di colpire il male alla radice e prepara l’imboscata alla scuola speciale del dottor Xavier (Patrick Stewart).

Collateral beauty [La5, ore 21.10]: dopo aver subito una grave perdita, un manager della pubblicità di New York perde ogni interesse per la vita che conduceva. Mentre i suoi amici preoccupati tentano disperatamente di ristabilire un contatto, lui cerca risposte dall’universo scrivendo lettere all’Amore, al Tempo e alla Morte. Ma quando le sue annotazioni ricevono risposte inaspettate e personali, inizia a comprendere come queste costanti siano legate ad una vita vissuta appieno, e di come anche la perdita più triste possa rivelare momenti significativi e di bellezza.

I fantastici viaggi di Gulliver [Spike, ore 21.30]: liberamente tratto dal romanzo di Jonathan Swift “I viaggi di Gulliver”. Il reporter di viaggio Lemuel Gulliver parte per le Bermuda per un incarico di lavoro. Durante il volo, una tempesta scaraventa Gulliver sull’isola di Lilliput dove si ritroverà gigante tra gli uomini decisamente molto piccoli che la abitano, i quali inizialmente lo renderanno loro schiavo ma presto finiranno col promuoverlo eroe.