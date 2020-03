Coronavirus, l’elogio dell’OMS all’Italia: “Modello per l’Europa e il mondo”

Italia riconosciuta come piattaforma "know how" per il contenimento dell'emergenza Coronavirus.

Grazie alla tempestiva risposta mostrata già nelle prime fasi di diffusione del Coronavirus, l’Italia si è meritata un elogio da parte dell’OMS, divenendo modello in materia di norme preventive e di contenimento per l’Europa e per il mondo.

Queste le parole in conferenza stampa di Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa, e Dorit Nitzan, coordinatrice delle emergenze sanitarie dell’OMS per l’Europa.

L’OMS mostra grande apprezzamento per l’operato del ministro Speranza, spiegando come “in Italia il Covid-19 sia stato come un incendio, c’è stata una finestra molto breve nel passaggio tra pochi casi e una diffusione ampia e tutto è stato fatto nel modo giusto. Ora altri Paesi stanno prendendo esempio sulle misure da prendere”.

Del parere opposto sembra essere invece Donald Trump: in un briefing con la stampa e la task force per il contenimento dell’emergenza sanitaria, il Presidente ha esordito dicendo: “Stiamo lavorando bene, vogliamo meno morti possibili, non vogliamo trovarci nella situazione dell’Italia.