Coronavirus, a Catania interventi di sanificazione sugli AMT [VIDEO]

Chi dovrà utilizzare i mezzi pubblici nei prossimi giorni dovrà anche avere la certezza di non incorrere in alcun rischio: per questa ragione, AMT continua con gli interventi utili a sanificare al meglio i propri autobus.

Anche l’azienda AMT si mobilita per fare in modo che il proprio personale lavori in sicurezza e che i passeggeri viaggino senza rischi.

Di fronte ad un’emergenza sanitaria che riguarda ormai anche Catania, si sceglie di procedere con alcuni importanti interventi. Dopo aver proceduto con la pulizia ordinaria e la sanificazione dei mezzi, si sceglie di mettere in atto interventi più mirati ed efficaci. Nel video alcuni operatori alle prese con alcune speciali operazioni su un autobus cittadino.