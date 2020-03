Incidente sulla Siracusa-Catania: coinvolte quattro auto

Incidente notturno sulla Siracusa-Catania. Coinvolti quattro veicoli e due feriti.

Si è verificato, intorno alle 4.30 di questa mattina, un incidente stradale all’altezza del km 4 della tratta Siracusa-Catania. Cause dell’incidente un sorpasso azzardato e l’asfalto viscido per la pioggia. Sono state coinvolte quattro vetture: una Toyota, una Lancia Y e due autocarri Ford e Renault.

Per fortuna nessuna vittima ma risultano feriti non gravemente due conducenti: il 65enne di Lentini, R.S., alla guida della Lancia e il 26enne di Siracusa, U.A., sulla Toyota. A seguito dell’intervento del personale sanitario del 118, i due uomini sono stati trasportati in ospedale.

La Polizia stradale di Siracusa sta effettuando i rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruirne la dinamica.