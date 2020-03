Arriva in Italia Disney +: nuovo alleato per chi resta a casa

Arriva in Italia la nuova piattaforma streaming firmata Walt Disney Company.

Gli italiani sono costretti a restare a casa, ma arriva un nuovo alleato a salvarli dalla noia. Infatti, è previsto per il 24 marzo 2020 il lancio in Italia della piattaforma streaming Disney +.

Cosa è Disney +?

Disponibile negli USA già da novembre 2019, realizzato sulla falsariga di Netflix, Amazon Prime Video e altri simili, questo nuovo servizio streaming proposto dall’azienda più amata dai bambini (e non solo) offre un vasto catalogo di contenuti appartenenti a Disney, Marvel, LucasFilm (Star Wars quindi), Pixar e non solo, visto l’accordo siglato tra 21st Century Fox e Disney.

Costi di abbonamento e numero di dispositivi utilizzabili fanno la differenza rispetto alle altre piattaforme.

I prezzi annunciati dalla divisione italiana risultano sicuramente concorrenziali rispetto al listino di altri servizi streaming:

6,99€ al mese;

69,99€ (quindi 5,83€ al mese);

59,99€ per il primo anno (offerta valida fino al 23 marzo 2020).

Sarà possibile fare fino a 10 installazioni (quindi è possibile la condivisione dell’account come per Netflix) per un utilizzo massimo di 4 schermi in contemporanea.