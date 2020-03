Stasera in TV: Django Unchained e Il commissario Montalbano

L'imposizione della chiusura dei cinema e le restrizioni sui locali a causa dell'emergenza Coronavirus in Italia rendono la permanenza a casa un'opzione quasi forzata. Ecco il meglio della programmazione televisiva di stasera in TV.

Il commissario Montalbano [Rai 1, ore 21:25]: Nell’archivio comunale di Vigàta viene uccisa una giovane donna che lavorava lì, ma nessuno comprende perché vi ci fosse recata visto che gli uffici erano chiusi per lavori di ristrutturazione. Le indagini porteranno alla luce la variegata personalità della vittima e le sue molteplici vite. Uno dopo l’altro vari personaggi saranno sospettati dell’omicidio, per poi essere scagionati dalle evidenze, in un gioco di continui colpi di scena.

Tre uomini e una gamba [Italia 1, ore 21:25]: Aldo, Giovanni e Giacomo partono per Gallipoli portando una preziosa gamba di legno acquistata dal loro suocero comune. Nel tragitto incontrano Chiara, che stravolgerà il loro viaggio.

Django Unchained [TV 8, ore 21:30]: Nel sud degli Stati Uniti, due anni prima della guerra di secessione, lo schiavo nero Django (Jamie Foxx) è riuscito a riacquistare la sua libertà grazie a King Schultz (Christoph Waltz), un ex dentista tedesco trasformatosi in cacciatore di taglie, che gli fa da mentore e guida con la speranza che Django lo conduca fino ai pericolosi fratelli Brittle. Dopo aver imparato a destreggiarsi tra pistole e duelli, Django diventa a sua volta un ottimo cacciatore di taglie ma in testa continua ad avere un solo obiettivo da concretizzare a qualunque costo: riuscire a rintracciare la moglie e liberarla dalla schiavitù a cui la costringe Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), il diabolico proprietario di alcune piantagioni nel Mississippi, dove gli schiavi vengono allenati per combattere l’uno contro l’altro per il puro divertimento del loro padrone.

Caccia a Ottobre Rosso [Paramount Channel, ore 21:20]: Nel 1984, Ottobre Rosso, il più sofisticato sottomarino atomico dell’Urss, parte per una missione di cui gli americani riescono a decifrare il significato. Finche’ Jack Ryan, della Cia, intuisce che il comandante Ramius intende disertare e consegnare il sommergibile agli americani. Ma anche i sovietici hanno intuito il progetto e si mettono sulle tracce di Ottobre Rosso per distruggerlo. Ryan si fa calare con un elicottero nell’unità subacquea Dallas, comandata da Bart Mancuso, e l’inseguimento comincia. Ramius però è troppo bravo per farsi prendere.