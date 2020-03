Stasera in TV: in onda “Split” e “Chocolat”

Inizia la settimana e con essa si apre il mese di marzo. A tal proposito, per trascorrere sul divano le ultime sere fredde della stagione, la nostra redazione vi propone la selezione di titoli cinematografici da vedere stasera

L’uomo sul treno [Rai 4, 21:26]: Michael MacCauley è un pendolare che da circa vent’anni, tutti giorni feriali, si reca a New York, finchè non perde il lavoro presso una importante compagnia di assicurazioni. Prima era un agente di polizia e ha ancora amici nel dipartimento, tanto che confessa la sua disgrazia all’ex partner e aspetta invece di tornare a casa per dirlo alla moglie. Sul treno del ritorno incontra pero’ una donna misteriosa che gli offre centomila dollari in cambio della sua collaborazione: vuole che trovi una persona di cui sa solo che non si tratta di un passeggero abituale.

Cinquanta sfumature di nero [Canale 5, 21:22]: Nel secondo capitolo, Christian Grey cerca di persuadere Ana Steele a tornare nella sua vita: lei accetta ma, questa volta, alle sue condizioni. I due iniziano così a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian accerchiano la coppia.

Split [Canale 20, 21:04]: Nel corpo di Kevin Wendel Crumb abitano ventitré personalità differenti, che si manifestano a turno “nella luce”, tutte quante sottomesse alla ventiquattresima, la Bestia. Un giorno Kevin rapisce tre ragazze in un centro commerciale: segregate in uno scantinato, mostrerà loro di che cosa è capace.

Chocolat [Paramount Channel, 21:10]: La bella e affascinante Vianne e sua figlia Anouk aprono una cioccolateria in a Lansquenet un paesino in Francia. La vita del paesino viene stravolta dall’evento, anche perché la cioccolateria viene aperta nel periodo quaresimale in cui bisognerebbe osservare il digiuno. Inoltre arrivano in città un gruppo di zingari il cui capo fa amicizia con Vianne.

Wolverine-L’immortale [Canale Nove, 21:25]: Durante il bombardamento atomico di Nagasaki alla fine della II Guerra Mondiale, Wolverine salvò il soldato Yashida, diventato decenni dopo un anziano magnate della tecnologia. Il vecchio manda la fidata Yukio a recuperare Wolverine, autoesiliatosi nei boschi, dopo gli eventi di X-Men: Conflitto finale. Yashida non mira solo a un addio: vuole anche offrire a Logan il dono prezioso della mortalità, ovvero la possibilità di porre fine alla sequela di perdite che Wolverine ha subito nella sua sempiterna esistenza.