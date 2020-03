Paolo Liguori in tv: “Senza la Lombardia la Sicilia può solo finire in Africa”

Durante la trasmissione "Stasera Italia" in onda su Rete 4 il noto giornalista Paolo Liguori ha fatto una dichiarazione contro la Sicilia, scatenando molte polemiche.

Lo scorso venerdì, durante la trasmissione Stasera Italia, condotta da Barbara Palombelli su rete 4, c’è stata una dichiarazione di Paolo Liguori, giornalista ed ex direttore di Studio Aperto e Tgcom24, sulla Sicilia che ha suscitato numerose polemiche.

Il giornalista ha dichiarato che: “Senza la Lombardia la Sicilia può solo finire in Africa“, facendo partire le polemiche, per l’ennesima frase infelice contro la nostra terra. Sono anche partiti sui social i post che invitano a boicottare i canali mediaset, in particolar modo, quelli con ospite il giornalista romano, reo di aver offeso la Sicilia ed i siciliani.

La frase da condannare in toto, per i toni offensivi contro una terra ed il suo popolo.