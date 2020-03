Il Coronavirus non fa paura: in Sicilia 20 mila visitatori per la domenica al museo

Nonostante la fobia del Coronavirus stia dilagando per tutto il territorio nazionale, la Sicilia non ha rinunciato all'apertura dei musei per la prima domenica del mese.

Con l’arrivo di marzo, la Sicilia ha deciso di non rinunciare all’iniziativa dei musei gratutiti la prima domenica del mese nonostante la paura per la diffusione del Coronavirus. Lo stesso Presidente della Regione Musumeci ha sottolineato la scelta di mantenere i musei aperti, anche grazie all’autonomia della regione siciliana.

“In Sicilia c’è una grande voglia di normalità, restando prudenti e cauti” ha spiegato Musumeci. In controtendenza rispetto alle altre regioni italiane, che negli ultimi giorni hanno preferito chiudere i musei a causa del Coronavirus, in Sicilia sono stati circa 80 i poli museali resi fruibili gratuitamente dai visitatori. Alcuni musei, come il Salinas di Palermo, avevano infatti subito delle cancellazioni negli ultimi giorni, ma le visite durante la prima domenica del mese non sono mancate.

Secondo quanto dichiarato da Musumeci in un post pubblicato a fine giornata sulla pagina della Regione Siciliana, il bilancio è stato positivo e la scelta è stata accolta con piacere dagli oltre ventimila visitatori che hanno affollato le sale dei poli disponibili. “La nostra Isola si sta rivelando una terra sicura, grazie alla prudenza e alla responsabilità di ognuno”, ha infine concluso il governatore.