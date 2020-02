Coronavirus: sale a tre il numero dei contagiati in Sicilia

Sono in tutto tre le persone risultate positive: a confermarlo è il capo della Protezione Civile Borrelli.

Confermato il terzo contagio in Sicilia. Si tratterebbe di un uomo che fa parte della stessa comitiva della donna arrivata dalla Lombardia a Palermo e risultata positiva al tampone. A confermarlo, poco fa, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Positivo anche il marito della donna.

Nel frattempo sale anche il numero delle vittime in Italia. Sono dieci in tutto i decessi: gli ultimi vedrebbero coinvolti degli ultraottantenni. Il Capo della Protezione Civile rassicura anche sulla chiusura delle scuole: al di fuori delle zone rosse non c’è alcun pericolo, pertanto le scuole rimarranno aperte.