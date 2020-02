UNICT – Tirocini presso Officine Culturali: pubblicata una Open Call

L'offerta lanciata da Officine Culturali permette di inserirsi in una nuova fase di sperimentazione e gestione dell'Orto Botanico dell'Università di Catania. Gli interessati possono candidarsi tramite un modulo.

Nuova opportunità lavorativa post laurea per studenti con formazione di indirizzo botanico e naturalistico. L’Associazione Officine Culturali ETS ha lanciato un’Open Call alla ricerca di nuove energie per le future attività dell’Orto Botanico di Catania.

In questi anni Officine Culturali ha dimostrato che un’organizzazione non profit può dare un grande contributo alla valorizzazione del patrimonio culturale, grazie all’impegno e alle competenze dei suoi operatori. Officine Culturali vuole rendere maggiormente accessibile e comprensibile l’Orto e la sua collezione botanica a un pubblico sempre più ampio e far risaltare il suo valore di “museo vivo” e bene imprescindibile della città. Per questo motivo l’associazione intende ampliare lo staff di professionisti già dedicati alle attività dell’Orto grazie a persone con comprovata formazione di indirizzo botanico e naturalistico per tirocini retribuiti post laurea o di inserimento/reinserimento al lavoro.

Gli interessati a partecipare alla selezione per entrare a far parte del team di Officine Culturali in questa nuova fase di sperimentazione e gestione del “museo vivo” dell’Università degli Studi di Catania, possono riempire il modulo che si trova al seguente link entro giovedì 20 febbraio 2020. Successivamente, dovranno riempire questo modulo, presente anche sul sito di Officine Culturali assieme al link precedente, che permetterà di conservare e trattare il curriculum dei candidati.