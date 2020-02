Stasera in tv: “L’amica geniale 2” e “Fast and furious 5”

Inizio di settimana stressante e faticoso? Potete renderlo più rilassante trascorrendo la serata all'insegna del confort del vostro divano e di un film in tv. Ecco i programmi di stasera.

“L’amica geniale 2 – Scancellare” (Serie su Rai 1, ore 21.25): La foto di Lila viene messa in bella mostra nella vetrina del nuovo negozio in centro, mentre Lila inizia a lavorare nella nuova salumeria Carracci mettendo in campo tutto il suo carisma e la sua innata furbizia. Gli affari tra suo marito e i Solara crescono insieme ad altrettanti rancori e dissapori, ma Lila riesce sempre a ottenere tutto ciò che vuole…

“Fast and furious 5” (Film su Italia Uno, ore 21.30): Dopo aver attaccato un bus di detenuti per permettere a Dominic Toretto di sfuggire alla prigione, Mia Toretto e l’ex agente Brian O’Conner scappano in Brasile. Là, durante una spettacolare rapina a un treno, ritrovano Dominic e scoprono che il mandante del furto è un ricco affarista corrotto di Rio De Janeiro, Hernan Reyes, interessato a recuperare un chip nascosto nell’autoradio di una macchina rubata contenente tutte le tracce dei suoi traffici illeciti da centinaia di milioni di dollari. Dom e Brian decidono così di utilizzare le informazioni del chip per fare un ultimo colpo e derubare tutte le finanze di Reyes. Ma per farlo hanno bisogno di formare una nuova squadra.

“Beautiful creatures – La sedicesima luna” (Film su Italia 2, ore 21.20): Ethan Wate vive con il padre scrittore e la governante Amma in una noiosa cittadina da cui spera di andar via non appena finito il college. Mentre tutti i suoi compagni schivano Lena Duchaness, appena trasferitasi in città e nipote dell’eremita Macon, Ethan ne è misteriosamente attratto per via della straordinaria somiglianza con la ragazza che sogna in continuazione. Approfondendo la conoscenza, scopre che Lena è una Caster, la discendente di una famiglia di maghi che dovrà presto decidere se stare dalla parte delle forze del bene o di quelle del male. Un strano medaglione porterà Ethan a conoscere un segreto che, fin dai tempi della Guerra Civile, lega la sua famiglia a quella della ragazza.