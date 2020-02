19enne morto nell’incidente aereo: la fine del sogno di Gioele

Rimasto coinvolto in un incidente aereo, Gioele stava realizzando un sogno: ecco la sua storia.

L’incidente aereo è avvenuto martedì 12 febbraio, quando il Tecnam P2002 dell’Aeroclub di Catania è precipitato nella campagna tra Francoforte e Lentini. Lo schianto ha causato 2 vittime, tra l’istruttore aeronautico Stefano Baldo e il 19enne Gioele Bravo.

Il ragazzo valdostano perde la vita in un tragico incidente, mentre rincorreva la sua passione: quella di volare. Infatti, Gioele Bravo, si trasferì in Sicilia proprio per frequentare l’istituto tecnico aeronautico Ferrarin di Catania. Figlio di Piero Bravo, pilota di linea, era deciso a seguire le orme professionali del padre.

Gioele si trasferì a Catania nel 2017 e dopo la prima settimana sembrava che si fosse già ambientato nel capoluogo etneo. Così scriveva in un post su Facebook del 19 settembre 2017.

Debriefing di questa prima settimana a Catania…Per chi non lo sapesse il 13 di settembre ho preso quel cilindro con… Publiée par Gioele Bravo sur Mardi 19 septembre 2017

Messaggi di cordoglio per la famiglia del giovane scomparso, a cui si accoda anche il sindaco di Catania Salvo Pogliese con un post su Facebook: “Era giovanissimo e, naturalmente, preoccupato di lasciare la sua casa per una terra di cui non gli avevano sempre parlato benissimo. Gioele si fa coraggio e arriva nella nostra città: gli basta una settimana per innamorarsene. Per accorgersi che molto, se non tutto, di quello che gli hanno raccontato di Catania sono luoghi comuni. Due giorni fa Gioele ci ha lasciati, un tragico incidente aereo mentre volava, la sua passione, con un ultraleggero dell’Aereo club di Catania. Con lui ha perso la vita anche il suo istruttore Stefano Baldo. Grazie per il tuo post Gioele, e che la terra vi sia lieve“.