Rappresentazioni classiche Siracusa: i testi in scena nel 2020

La 56esima edizione del festival di rappresentazioni classiche è ormai alle porte: di seguito le trame e gli appuntamenti delle tre opere previste da questa nuova stagione al Teatro greco di Siracusa.

La 56esima edizione Stagione Inda del 2020 è sempre più vicina: per l’occasione, il Teatro greco di Siracusa si trasformerà nello scenario perfetto di alcune tra le più celebri opere classiche. La stagione verrà ufficialmente inaugurata il prossimo 8 maggio e si protrarrà fino al 5 di luglio: nel corso di questi cinque mesi, gli spettatori provenienti da ogni parte del mondo potranno assistere a due tragedie ed una commedia.

Venerdì 8 maggio debutterà, infatti Le Baccanti. Si tratta della tragedia di Euripide che racconta la volontà del dio Dionisio di vendicarsi dei reali di Tebe. Qui le Baccanti di Asia lodano l’estasi dionisiaca mentre Penteo, che in origine ne depreca i riti, finisce per farsi sedurre: non potrà che incorrere in un destino crudele. Il giorno seguente, 9 maggio, invece, andrà in scena la seconda tragedia: Ifigenia in Tauride, ancora una volta con Euripide come autore.

In quest’opera Ifigenia scampa dall’essere immolata dal padre Agamennone come vittima sacrificale grazie all’intervento della dea Artemide che sostituisce la principessa con un cervo per poi portarla in salvo nella lontana Tauride. Qui sarà costretta, in qualità di sacerdotessa, a sacrificare chiunque sbarchi nella sua nuova terra. La vicenda prende una piega insolita quando giungono come profughi il fratello della stessa Ifigenia, Oreste, ed il suo amico Pilade nei due profughi.

A giugno, infine, al Teatro greco sarà possibile assistere ad una commedia: giorno 5 è, infatti, la volta di Le Nuvole, commedia di Aristofane. Protagonisti sono un padre, Strepsiade, ed il figlio Fidippide che, dopo aver frequentato la scuola di Socrate, diverrà un retore provetto e finirà per picchiare il genitore “per il suo bene”. I tre testi si alterneranno per tutta la stagione e più volte.