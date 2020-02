Stasera in tv: “Coppa Italia” e “The day after tomorrow”

Non sapete come trascorrere la serata e siete troppo stanchi per uscire? Scoprite, quindi, la ricca programmazione televisiva di stasera, tra film e partire di calcio.

Siamo ancora a mercoledì ma le energie ti stanno già abbandonando? Pregusti il weekend e sogni il meritato riposo da studio e lavoro? Uscire non è di certo la migliore delle soluzioni, domani bisogna tornare in ufficio o tra i banchi. Meglio rifugiarsi sul divano con qualche snack e una tazza di tè fumante e godersi la programmazione televisiva di stasera. Il palinsesto tv, infatti, offre per questa serata di metà settimana numerosi film per tutti i gusti, tra quelli d’azione ai sentimentali. Coloro, inoltre, che volessero invitare qualche amico e godersi lo sport in tv non possono perdersi, dunque, la partita di Coppa Italia.

Coppa Italia-Inter vs Napolli (Rai 1, ore 20.30): Inter e Napoli si scontreranno sul campo per questa nuova partita della Coppa Italia. Chi vincerà?

The day after tomorrow – l’alba del giorno dopo (Italia Uno, ore 21.30): A causa del riscaldamento globale il clima della terra cambia in modo estremo e repentino provocando una brusca caduta della temperatura oltre che una enorme onda anomala. Disaster movie D.O.C.

Il principe abusivo (Rai Movie, ore 21.15): Antonio (Alessandro Siani), uno squattrinato cronico che vive a scrocco, si ritrova al cospetto di Letizia (Sarah Felberbaum), una principessa viziata in cerca di popolarità, di cui inevitabilmente si innamora. In un mondo in cui i pregiudizi dei ricchi nei confronti dei poveri sono radicati e difficili da estirpare, per il giovane povero l’unica possibilità per stare a corte è quella di seguire i consigli del ciambellano di corte Anastasio (Christian De Sica). I ruoli tra mentore e allievo sono però destinati a rovesciarsi quando Anastasio si innamora di Jessica (Serena Autieri), la cugina di Antonio, e avrà bisogno di suggerimenti per mischiarsi al popolo.

Le parole che non ti ho detto (La 5, ore 21.10): Una giornalista, divorziata e madre di un bambino, si trova in vacanza a Cape Cod quando, sulla spiaggia, trova una bottiglia con una lettera di un uomo innamorato. La poesia e la profondità del messaggio colpiscono la donna, che si mette alla ricerca dell’uomo. Le indagini la portano in North Carolina, dove scopre che l’uomo che cerca e’ un costruttore di barche a vela.