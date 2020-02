Expolab 2021: UNICT presenta tutti gli eventi in programma

Saranno presentati tutti gli eventi scientifici di Expolab 2021. La presentazione si terrà presso l'aula magna della Torre Biologica alla Cittadella.

Giovedì 13 febbraio alle 15:30, nell’aula magna della Torre Biologica “Ferdinando Latteri” dell’Università di Catania, si terrà la presentazione di Expolab 2021, un progetto di coesione tra aziende, ricercatori e clinici finalizzato alla realizzazione di diversi eventi scientifici che interesseranno le aree tematiche delle Biotecnologie, Chimica, Clinica e Sicurezza nel laboratorio.

Gli eventi scientifici si svolgeranno nel mese di marzo del prossimo anno nei locali della Torre Biologica con cadenza settimanale insieme con un contenitore dedicato ai laboratori accreditati. Il progetto, organizzato dalla Vera Salus srl Divisione Scientifica, nasce in sinergia con l’Università di Catania attraverso i quattro coordinatori scientifici dei singoli eventi e con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche (Biometec), del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate “Ingrassia”, dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele” e dell’Unità operativa coordinamento Poli di Ateneo.

Negli eventi in programma saranno coinvolti 80 chairman che saranno impegnati in 40 sessioni di approfondimento tematico. Prenderanno parte al progetto numerose aziende e laboratori del settore. La Sicilia, infatti, rappresenta una miniera di innumerevoli laboratori pubblici e privati che offrono servizi analitici a terzi, sviluppando competenze, professionalità e garanzia verso tutte quelle aziende produttrici e/o laboratori che intendono consorziarsi, dove la necessità di ricevere dati certificati e accreditati diventa essenziale per le loro attività commerciali. Obiettivo dell’evento sarà quello di creare sinergia tra aziende, ricercatori e utilizzatori per rispondere al meglio alla reale esigenza che ha la ricerca biotecnologica, con il laboratorio e la clinica di generare nuove conoscenze e nuovi talenti.

Alla cerimonia di presentazione interverranno i docenti dell’Ateneo di Catania Salvatore Salomone (direttore Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche), Giovanni Li Volti (ordinario di Biochimica) e Margherita Ferrante (direttore del Laboratorio Igiene Ambientale e degli alimenti del Dipartimento “Ingrassia”), Guido Scalia (direttore Laboratorio Analisi dell’azienda “Policlinico” di Catania), il responsabile dell’Unità Operativa coordinamento Poli dell’Ateneo catanese Piergiorgio Ricci e il General manager di Vera Salus srl Divisione Scientifica Giuseppe Pitari.