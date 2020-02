Catania, evade dai domiciliari per assistere alla festa di S. Agata

Un uomo che era agli arresti domiciliari è stato riconosciuto e scoperto da un agente in piazza Università durante la festa di S. Agata.

Non è riuscito a resistere al richiamo della festa di S. Agata ed è evaso dai domiciliari per recarsi in piazza e assistere ai festeggiamenti in onore della Santa Patrona di Catania, ma è stato riconosciuto e fermato da un poliziotto in servizio d’ordine presso piazza Università.

Il tutto è avvenuto la sera del 3 febbraio quando un agente, ha individuato l’uomo mentre si dirigeva verso piazza Stesicoro, e il cui volto era noto alle forze dell’ordine perché sottoposto a detenzione domiciliare da sostituire all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a causa di un furto commesso nel 2016 a Catania.

Il poliziotto, sospettando che l’uomo fosse evaso ha chiamato i colleghi per fermare il sospettato, che è poi stato portato in commissariato per ulteriori controlli, a seguito dei quali è stata confermata la sua evasione e, quindi, gli agenti hanno riportato il fermato a casa per essere nuovamente a detenzione domiciliare.