Assunzioni azienda ospedaliera a Messina: le figure ricercate

L'azienda ospedaliera ha pubblicato posti disponibili per numerose posizioni: ecco tutte le informazioni riguardanti le candidature.

Arrivano diversi posti nel settore sanitario a Messina. Le opportunità di carriera riguardano in prevalenza l’ambito ospedaliero e sono state pubblicate di recente sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, i posti disponibili riguardano il ruolo di dirigente medico. Di seguito tutte le posizioni aperte.

Azienda Ospedaliera Papardo

Il concorso pubblico dell’Azienda Ospedaliera Papardo a Messina si svolgerà per titoli ed esami e riguarderà le seguenti discipline.

cardiochirurgia: n. 4 posti;

radiodiagnostica con prevalenti competenze in radiologia interventistica e nell’ambito dell’imaging (TC-RM-senologia): n. 6 posti;

malattie apparato respiratorio con prevalenti competenze nell’area intensivistica respiratoria, pneumologia interventistica, malattie rare polmonari: n. 2 posti;

nefrologia e dialisi: n. 2 posti;

neurologia: n. 2 posti;

ortopedia e traumatologia con prevalenti competenze in chirurgia protesica di elezione di anca, ginocchio e spalla, chirurgia vertebrale, chirurgia artroscopica e traumatologia maggiore: n. 5 posti;

otorinolaringoiatria: n. 1 posto;

neurochirurgia: n. 3 posti.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie speciale concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.