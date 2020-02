UNICT – Oggi il 585° anniversario dalla fondazione: cerimonia al Teatro Bellini

Ben 585 anni fa veniva fondata l'Università degli Studi di Catania: l'evento verrà celebrato con una solenne cerimonia al Teatro Bellini. Tra i partecipanti anche Fabiola Gianotti.

Questa è una giornata molto importante per l’Università degli Studi di Catania: oggi, 31 gennaio 2020, ricorre il 585º anniversario della fondazione del nostro Ateneo.

Per l’occasione, a partire dalle ore 19, avrà luogo la storica cerimonia di inaugurazione: il Teatro Massimo Bellini fungerà da location per l’evento.

Parteciperà all’evento anche Fabiola Gianotti, scienziata che ha contribuito alla scoperta del bosone di Higgs e attuale direttrice del CERN di Ginevra.

Nel corso della serata interverrà anche direttore generale dell’Università di Catania, Giovanni La Via, oltre che Laura Pernice, dottoranda di ricerca in Scienze per il Patrimonio e la produzione culturale, e un senatore accademico in rappresentanza della Consulta degli studenti.

I partecipanti, infine, verranno allietati da alcuni momenti musicali curati dal Bellini Ensemble, com­po­sto da pro­fes­so­ri d’or­che­stra del Tea­tro Mas­si­mo Bel­li­ni. Tra le novità di quest’ultima edizione, spicca la partecipazione di due studenti dell’emittente radiofonica studentesca Radio Zammù che vestiranno i panni di speaker, pronti a commentare la cerimonia.

Il rettore Francesco Priolo ha calorosamente invitato gli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo a prendere parte all’evento ma si ricorda che, nel caso in cui fosse impossibile partecipare, sarà possibile seguire la serata grazie alla diretta streaming sul canale YouTube della webtv d’Ateneo, che curerà anche la regia della cerimonia.