Stasera in TV: in onda Coppa Italia e Lanterna Verde

Un altro giorno è andato e ci si avvicina verso la fine della prima metà della settimana: se ci si vuol rilassare, cosa vedere di bello alla TV? Ecco cosa andrà in onda stasera, martedì 28 gennaio.

Coppa Italia: Milan vs Torino [Rai 1, ore 20:30]: gli spettatori potranno assistere alla disputa della partita giocata dalle otto e mezza in poi allo stadio di San Siro;

Piacere, sono un po’ incinta [Rai 2, ore 21:20]: Zoe (Jennifer Lopez) ha deciso che aspettare l’uomo giusto significa perdere tempo. Dunque, per non rinunciare ad un figlio, decide di tentare la strada dell’inseminazione artificiale. Proprio il giorno deciso per l’intervento, però, incontra Stan (Alex O’Loughlin) e tutto cambia;

7 giorni a Entebbe [Rai 4, ore 21:21]: un aereo viene preso in ostaggio e dirottato verso Entebbe, in Uganda. Il loro scopo è far liberare i terroristi palestinesi tenuti in carcere in Israele;

Lanterna Verde [Mediaset, ore 21:04]: indossato un misterioso anello verde, il pilota Hal Jordan ottiene poteri straordinari; entrerà a far parte di una squadra di combattenti intergalattici che proteggono l’Universo: i Green Lantern Corps.