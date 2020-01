Emergenza Coronavirus: la Sicilia corre ai ripari

Con la crescita incontrollata del Coronavirus, gli ospedali di tutto il mondo cominciano ad organizzarsi per una possibile emergenza. Tra di essi, anche quelli siciliani.

Il Coronavirus semina sempre di più il panico: con l’accrescersi dei contagi e delle vittime, gli ospedali di tutto il mondo si ritrovano ad organizzarsi per contrastare un possibile arrivo della malattia nata a Wuhan, in Cina. Adesso, è anche il turno della Sicilia: infatti, l’Assessorato alla Salute ha organizzato una riunione con i vertici del 118 e dei reparti di Epidemiologia e Malattie infettive allo scopo di coordinare un’azione congiunta di contrasto del virus.

Sebbene risulti particolarmente improbabile che il virus arrivi sino all’Isola, la riunione si rivela particolarmente importante in quanto la Sicilia non risulterebbe adeguatamente preparata ad una possibile epidemia. Infatti, i reparti di Epidemiologia e Malattie Infettive non sarebbero dotati di reparti di isolamento respiratorio, creando così una vera e propria emergenza in caso di contagio.

Nel frattempo, è stato potenziato il servizio telefonico del Ministero della Salute: chiamando il numero gratuito 1500, che normalmente fornisce svariate informazioni dalle vaccinazioni alle liste d’attesa, adesso si potranno ricevere più informazioni al riguardo del temibile Coronavirus, in italiano, cinese ed inglese. Il servizio si rivela quanto mai importante, visto il panico dilagante, in quanto aiuterà coloro i quali presentano semplici sintomi influenzali a tranquillizzarsi, senza temere un possibile contagio.