Stasera in TV: in onda “Schindler’s List” e “In Time”

È lunedì sera, una nuova settimana è iniziata e non avete la forza di uscire: quale idea migliore di una serata trascorsa sul divano davanti ad un bel film alla TV? Ecco la programmazione televisiva di questa sera.

Schindler’s List [IRIS, ore 21:00]: In occasione della Giornata della Memoria, va in onda un classico del genere. La storia è ambientata a Cracovia nel 1939 e il protagonista è un industriale tedesco, Oskar Schindler. L’uomo cerca di manipolare i nazisti in favore dei suoi affari e tra gli investitori, fa accordi anche con degli ebrei. Impiegandoli nella sua fabbrica potrà quindi sottrarli ai campi di lavoro.

Il duello [Rai Movie, ore 21:10]: Ambientato nel Texas di fine 1800, si tratta di un’intrigante storia di giustizia e vendetta. Abraham Brant è noto a tutti gli abitanti di Monte Hermon che lo ascoltano con ammirazione nonostante circolino storie di presunte uccisioni da lui compiute. Nello stesso tempo una serie di cadaveri appaiono non lontano dal paese, e il ranger David Kingston arriva a Monte Hermon per indagare sui fatti. Ed è lì che riconosce Abraham come l’assassino di suo padre, e deve quindi decidere se agire secondo la legge della giustizia o quella della vendetta.

In Time [Canale 20, ore 21:00]: Film di successo con Justin Timberlake e Amanda Seyfried ambientato in un futuro prossimo e ultra-tecnologico in cui l’unico modo per rimanere in vita è quello di “comprare il tempo” con il denaro. Questo comporta che solo i più ricchi possano garantirsi la sopravvivenza e Will, giovane alla ricerca di tempo per la madre moribonda, viene indicato come l’assassino di un ricco uomo e come il rapitore di un’ereditiera. Parte quindi la cacci all’uomo e la fuga dei due ragazzi.

Conspiracy – Soluzione finale [Cielo, ore 21:20]: Ritorna il tema della Seconda Guerra Mondiale in questo film drammatico ambientato negli anni ’40 a Berlino. I leader nazisti devono adottare una “soluzione finale” per porre fine alla questione ebraica: il film racconta della decisione di procedere con il tragico sterminio degli ebrei che ha segnato la storia.