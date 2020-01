Meteo Sicilia tra sole e nuvole: le previsioni della settimana

Le previsioni della settimana sul meteo Sicilia prevedono un fine gennaio anomalo, all'insegna della stabilità su quasi tutti i quadranti.

Le previsioni meteo Sicilia confortano quanti speravano in un ritorno del bel tempo sui cieli della regione. Dopo la settimana all’insegna dell’instabilità che ha colpito soprattutto i quadranti orientali, con anche un’allerta gialla diramata nella giornata di mercoledì, torna il bel tempo. Vediamo nel dettaglio che tempo ci sarà nei prossimi giorni.

Nel corso del weekend il meteo sulla Sicilia sorriderà a quanti hanno in programma una gita fuori. Infatti, sull’Isola sono previste giornate soleggiate su quasi tutti i quadranti. Gli unici a fare eccezione sono quelli centrali, specie le province di Enna e Caltanissetta, dove il tempo sarà per la maggior parte del tempo nuvoloso. Anche le temperature sono in aumento: a Catania domenica prevista una massima di 19 gradi, quasi primaverile, a Palermo di 18. Fanno eccezione ancora le province interne, con temperature poco al di sotto dei dieci gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni della settimana

La situazione non cambia lunedì. Infatti, un campo di alta pressione abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e soleggiato pressoché ovunque. Dal punto di vista meteorologico, gli unici fenomeni di un certo rilievo saranno delle deboli piogge nell’area del Messinese. Qui possibili rovesci diffusi tra la notte e la mattina del lunedì, con schiarite previste già nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio.

Martedì il meteo Sicilia prevede ancora bel tempo. In particolare, previsti cieli poco o parzialmente nuvolosi sui quadranti occidentali, con nubi alternate a schiarite. Sul versante orientale, invece, si attende una giornata soleggiata con poche variazioni nel corso della giornata. Infine, litorale meridionale e zone interne attendono cieli poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Il campo di alta pressione aumenta ulteriormente mercoledì. Metà settimana particolarmente soleggiato, con al più qualche occasionale annuvolamento nelle prime ore del giorno. Anche le temperature sono in aumento: si va dalla massima di 19 gradi prevista nel Catanese ai 12 gradi attesi nelle ore più calde a Enna e dintorni. Si tratta quindi di un fine gennaio che farà dimenticare le piogge della precedente settimana.